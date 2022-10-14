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Украинские СМИ сообщают о воющих сиренах и предупреждениях.

В шести областях Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ и власти регионов сообщают о воющих сиренах и предупреждениях.

Отмечается, что тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях, в Черниговской и Сумской областях. В центральных регионах Украины также сообщают о сиренах и предупреждениях. По имеющимся данным, они звучат в Кировоградской и Днепропетровской областях.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.