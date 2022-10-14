Пранкер Вован раскрыл секрет успешных переговоров с политиками: они не откажут

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Важно понимать, как именно организуются подобные звонки, чтобы избежать разоблачения.

Российский пранкер Владимир Кузнецов, больше известный под кличкой Вован, рассказал про удачные переговоры с известными личностями. По его словам, каждый звонок политику требует много усилий, а для состоявшегося пранка необходим соответсвующий опыт.

«У нас там были президенты различные и министры. Просто для нас это не ново, мы на опыте знаем, как организуются подобные процессы и подобные переговоры. Конечно же, мы не можем говорить, что мы можем всем позвонить и с нами будут вот так разговаривать по полчаса», — объяснил он 5-tv.ru.

В том числе многие из намеченных переговоров так и не осуществляются. Уже на стадии подготовки к звонку, фальшивых собеседников могут разоблачить. По словам Вована, тут важно быть в курсе определенных правил, уметь общаться в подобных кругах, чтобы попасть на нужного человека.

«Многие думают, что мы берем номер телефона, звоним и с нами все откровенничают. Нет, это достаточно серьезная работа, которая требует серьезной подготовки и количества времени», — признался Кузнецов.

Ранее пранкеры Ваван и Лексус (Алексей Столяров) позвонили главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, притворившись экс-послом США в России Майклом Макфолом. 5-tv.ru сообщал, что в телефонном разговоре с ними дипломат раскрыл, чем закончится конфликт с Россией.