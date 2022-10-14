Нарышкин: у России есть разведданные по диверсии на «Северных потоках»

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Подрыв сразу нескольких ниток газопроводов произошел 26 сентября. Спасти «СП» и «СП-2» можно, но займет это немало времени.

У России есть достаточно разведывательных данных по диверсии на «Северных потоках». Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

ЧП произошло 26 сентября. В результате случилась утечка транспортируемых продуктов. Как отмечала компания-оператор Nord Stream AG, восстановить «Северный поток» и «Северный поток — 2» возможно, однако неизвестно, как много времени это займет. Эксперты полагают, что сроки зависят от выбранных способов, которыми будут ликвидировать последствия атаки. Между тем, сейчас доступа до места, где произошел подрыв, все еще нет.

«[Разведывательные] данные есть, но конкретизировать не буду», — отметил Нарышкин в беседе с ТАСС, говоря об инициаторах диверсии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с «Северными потоками».