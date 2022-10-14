Пьяный водитель мопеда устроил дебош на дороге томского села

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Chaplygin; 5-tv.ru

Мужчина уже был неоднократно судим. Сейчас ему снова «светит» закрытая зона.

Пьяная езда и нападение на полицейских: житель томского села совершил сразу несколько необдуманных поступков, которые могут стоить ему свободы. Началось все с пьяного вождения мопеда, без шлема и без прав. В таком состоянии сельского лихача заметили полицейские и пустились в погоню.

Маленький мопед уже почти оторвался от большой патрульной машины, однако стражи порядка проявили смекалку, объехали лес и встретили лихача с другой стороны. Но он внезапно начал метать в полицейских камни и бить кулаками по лобовому стеклу служебного автомобиля. Учитывая прежние судимости за грабежи и угон, дебоширу светит еще несколько лет колонии.