Опасные витамины: в каких случаях на тело нельзя наносить никакие мази?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; Instagram* / doctorbozhok; 5-tv.ru

Когда на коже появляются проблемы, многие сразу бросаются наносить крем. Считается, что втирать его лучше после распаривания. Но такие процедуры способны привести к более серьезным неприятностям.

Раскрытые поры, по убеждению многих, помогают питательным веществам эффективнее поступать в организм, однако это не так. Конечно, распаривание кожи действительно применяется при определенных косметологических процедурах, но в домашних условиях лучше относиться к этому методу с особой осторожностью. Какими последствиями может обернуться неправильное использование мазей, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала дерматолог Ольга Божок.

Чаще всего аптечные мази используют при появлении каких-либо проблем с кожей без назначения специалиста. Забота о состоянии здоровья — это хорошо, но самоназначение препаратов, особенно сильнодействующих, способно привести к серьезным осложнениям, так как человек, не зная источника неприятного проявления, начинает бороться не с причиной, а со следствием заболевания.

«Если нет конкретных назначений врача, то нельзя использовать лекарственные средства из аптеки, потому что это может привести к необратимым последствиям», — отметила эксперт.

Усугубить ситуацию с заболеваниями на теле можно, если кожный покров поврежден, что происходит и после распаривания. Сильнодействующие средства, нанесенные после этой процедуры, могут нанести серьезный вред всему организму. В практике Ольги Божок были случаи, когда пациенты поступали после того, как нанесли после бани, вроде бы, безобидные витаминные мази, например, аевит. Проблемы могут возникнуть и у тех, кто никогда раньше не обращался за помощью.

«Казалось бы, витамины А, Е очень полезны, нужны для нашей кожи, но при таком мощном повреждений он вызвал огромную аллергическую реакцию при учете того, что у человека не было аллергической реакции никогда, ни на витамины, ни на что», — рассказала эксперт.

Использование средств не по назначению способно сформировать аллергию, справиться с которой будет потом очень сложно. Иммунная реакция на препарат может зафиксироваться в организме и возникать при следующих взаимодействиях с веществом.

«Если вы сформируете аллергию один раз, то организм, как правило, это запоминает и при последующих просто контактах, например, с витаминами или сильнодействующими препаратами он может каждый раз допускать эту реакцию. Поэтому очень внимательно и осторожно нужно относиться к самоназначению», — отметила Ольга Божок.

Желая сохранить молодость и красоту, люди нередко прибегают к использованию гормональных мазей. Но применять такие средства можно только по назначению врача для подавления воспаления при серьезных кожных заболеваниях — дерматитах, псориазах и некоторых видах лишая. В других ситуациях они не только неэффективны, но и опасны.

«При всех остальных заболеваниях не стоит назначать гормональные кремы на лицо, потому что они истончают кожу и в будущем это приведет к еще большим осложнениям. То есть еще большим морщинкам, еще большим проблемам. То есть когда уйдет подкожно-жировая клетчатка, когда кожа станет слишком тонкой, дряблой, истонченной, то есть будут просвечиваться сосуды и некрасиво смотреться», — предостерегла дерматолог.

Также опасность могут таить в себе любые мази, если на коже появляются ранки. Дерматолог предупредила, что использование витаминных кремов при царапинах, трещинах и кровотечении наносит серьезный вред организму.

«Если есть кровь <…> или очень-очень растрескавшаяся, сухая кожа, то кремы с витаминами могут вызвать аллергическую реакцию», — сказала врач.

Стоит сначала вылечить проблемные участки, а потом применять витамины. Также не стоит напрягать кожу питательными веществами, если в организме с их содержанием все в порядке.

Специалист также призвала не использовать средства без назначения врача, так как проблема с кожей может иметь под собой другие заболевания. Также, по мнению дерматолога, стоит тщательно подходить к выбору косметических средств. При их выборе нужно обязательно обратить внимание на компоненты и сертификацию продукта.

«Просто смотреть на состав, смотреть на регистрацию этих продуктов, чтобы они были зарегистрированы, имели все документы, которые подтверждают, что данный продукт безопасен, что он прошел исследования, как любая косметическая марка», — рассказала Ольга Божок.

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