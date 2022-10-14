«Чудо, случись»: тяжелобольной Валентин Юдашкин изменился до неузнаваемости

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Накануне кутюрье прогулялся по вечерней Москве со своей супругой. Не все поклонники его признали.

Жена онкобольного Валентина Юдашкина показала фото изменившегося кутюрье. Последние шесть лет он борется с серьезным испытанием — у него рак почек, причем болезнь обнаружили на поздней стадии, когда пошли метастазы. Однако все эти годы кутюрье не падает духом — после тяжелейших операций и длительного лечения продолжает заниматься любимым делом, а семья полностью поддерживает знаменитость. Правда, в последнее время по фото было трудно не заметить, что Валентин серьезно сдал: сильно похудел и осунулся. Но одно из последних фото говорит, что чудеса случаются.

Накануне Валентин вместе с женой Мариной отправились на прогулку по вечерней Москве. В частности супруги прошлись по одному из самых красивых и атмосферных мест столицы — Никитской улице, а еще устроили романтичный ужин в одном из столичных ресторанов. Счастливые мгновения семейной жизни попали и в объектив камеры, и супруга кутюрье решила поделиться своей радостью с подписчиками.

Марина Юдашкина прогулялась по ночной Москве с онкобольным кутюрье. Telegram / Marina Yudashkina

В ответ они оставили много восторженных отзывов. Первое, что заметили фолловеры, — похорошевший Валентин Юдашкин. На снимках он выглядит вполне здоровым и радостным.

«Идет на поправку, сразу видно! Дай Бог помощи хорошему человеку! Чудо, случись», — написала одна из поклонниц.

Оценила снимки и актриса Алика Смехова, отметив, что на Никитской и правда красивые места и пара на их фоне смотрится романтично. С ней согласны и большинство других подписчиков, пожелавших также супругам здоровья и счастливой жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какой просьбой Валентин Юдашкин обратился к государству.