Под надежной охраной: что происходит в самом сердце Запорожской АЭС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; 5-tv.ru

Обстрелы предприятия начались в июле, создав угрозу не только потери энергии, но и ядерной катастрофы.

Впервые в здании Запорожской АЭС (ЗАЭС) побывала корреспондент «Известий» Мери Бадунц. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru.

«Мы — первая съемочная группа, которая работает внутри станции, непосредственно в машинном отделении. И мы видим — здесь ничего не заминировано. Военной техники и вооружения тоже нет. Работают только сотрудники», — передала журналистка с места событий.

Войдя на проходную предприятия, сразу можно заметить, что важный объект инфраструктуры находится под усиленной охраной военных и Росгвардии. С одним из сотрудников ведомства удалось пообщаться, мужчина разъяснил задачи подразделения.

«Личный состав ежедневно несет службу на контрольно — пропускных пунктах, наблюдательных постах. Выполняет задачи по разведке местности вблизи охраняемого объекта, а также воздушное наблюдение», — пояснил боец Алексей.

На ЗАЭС присутствует различная техника. В частности, речь идет о транспортере, который доставляет бетонные контейнеры с отработанным ядерным топливом на площадку сухого хранения. Сам он весит более 50 тонн, но способен поднимать и транспортировать около 150-ти. Таких машин в мире больше не существует.

С приостановкой энергоблоков АЭС не перестает функционировать. Сотрудники трудятся посменно. Они совместно с наблюдателями из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) работают над восстановлением и запуском энергоблоков, но эта процедура сложная. И для нее требуется постоянное снабжение электроэнергией. А учитывая постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинцы зимой могут остаться без электричества и тепла.

Кроме того, о нюансах работы ядерного реактора при такой обстановке рассказал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, у людей, обстреливающих ЗАЭС, явно нарушенная психика.

«Ядерный реактор — это не та штука, с которой возможны игры — „включил — выключил“. Я не знаю, знает ли история такого рода прецеденты, когда так методично, планомерно и безумно разбивали такой объект, как атомная станция. Украина не просто это делает, а превратила в практику», — сказал собеседник Бадунц.

Он отметил, что неонацисты «разбили все, что можно было разбить» — линии электропередачи, распределительные устройства. Сейчас станция энергию не генерирует. Собственные нужды пока обеспечивают внешние источники электроснабжения. На случай отсутствия внешнего энергоснабжения — наготове дизель-генераторы, которых на площадке более 20-ти. Сейчас специалисты как раз запустили их в тестовом режиме.

В случае попадания в них ракеты — станция останется без резервного источника, что приведет к непоправимым последствиям. И настоящая катастрофа может случиться, если окажутся повреждены контейнеры с отработанным ядерным топливом. Всего их 174, каждый из которых заполнен до краев.

Обстрелы ЗАЭС начались в июле. Представители российского МИДа отмечали, что, если случится катастрофа, пострадает ряд территорий, включая Россию, Украину и страны Европы. Кроме того, подчеркивалось, что бесконтрольная накачка Киева вооружениями уже привела к последствиям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мешает запуску ЗАЭС.