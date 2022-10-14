Жена Петросяна Брухунова раскрыла семейные принципы воспитания сына

Оксана Тарасова 103

Татьяна Брухунова считает пример взрослых главным принципом воспитания сына от Евгения Петросяна

Жена Петросяна Брухунова раскрыла семейные принципы воспитания сына

Фото: Instagram* / bruhunova

Молодая супруга 77-летнего писателя не только демонстрирует наряды от мировых брендов в соцсетях, но и делится мудрыми мыслями с подписчиками.

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна заявила, что пример родителей является основополагающим принципом воспитания детей. Сына от знаменитого комика Татьяна Брухунова растит именно с этой идеей в голове. Об этом она рассказала подписчикам в социальных сетях. Как оказалось, несмотря на разницу в возрасте в 40 лет у обоих родителей двухлетнего Вагана одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности.

«Как говорится, не воспитывайте детей, воспитывайте себя», — заявила Брухунова.

Молодая супруга Евгения Петросяна поделилась житейской мудростью с подписчикамиМолодая супруга Евгения Петросяна поделилась житейской мудростью с подписчиками. Instagram* / bruhunova

33-летняя избранница 77-летнего Петросяна также отмечала в беседах с фолловерами, что ее брак держится на взаимном уважении и понимании. Секрет крепкого супружества она уместила в одной цитате древнеримского политика и философа Цицерона: «Счастливая жизнь начинается со спокойствия ума».

Как известно, Татьяна Брухунова выдержала огромное количество осуждающих комментариев в свой адрес. Ее считали главной причиной развода Петросяна с Еленой Степаненко, развала талантливого союза артистов, любимцев публики. Кроме того, пользователей сети раздражала любовь молодой дамы к «тяжелому люксу» и ежедневное хвастовство баснословно дорогими нарядами.

Сама Брухунова называет создание образа своей личной «медитацией». Женщину вдохновляет мода, подбор идеальных ансамблей помогает ей сохранять спокойствие и уверенность в себе. Жена юмориста также отмечала, что не привыкла «сопли на кулак наматывать», от жизни она стремится брать все в любые времена. Поэтому на фоне глобальных конфликтов и локальных волн хейта Брухунова продолжает работать, встречаться с подругами, гулять с сыном и посещать театр. И наряжаться, разумеется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему жена Татьяна Брухунова пришла в ярость от вопроса об отъезде из России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Новости партнеров

Новости СМИ2