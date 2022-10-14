Жена Петросяна Брухунова раскрыла семейные принципы воспитания сына

Фото: Instagram* / bruhunova

Молодая супруга 77-летнего писателя не только демонстрирует наряды от мировых брендов в соцсетях, но и делится мудрыми мыслями с подписчиками.

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна заявила, что пример родителей является основополагающим принципом воспитания детей. Сына от знаменитого комика Татьяна Брухунова растит именно с этой идеей в голове. Об этом она рассказала подписчикам в социальных сетях. Как оказалось, несмотря на разницу в возрасте в 40 лет у обоих родителей двухлетнего Вагана одинаковые взгляды на жизнь и семейные ценности.

«Как говорится, не воспитывайте детей, воспитывайте себя», — заявила Брухунова.

Молодая супруга Евгения Петросяна поделилась житейской мудростью с подписчиками. Instagram* / bruhunova

33-летняя избранница 77-летнего Петросяна также отмечала в беседах с фолловерами, что ее брак держится на взаимном уважении и понимании. Секрет крепкого супружества она уместила в одной цитате древнеримского политика и философа Цицерона: «Счастливая жизнь начинается со спокойствия ума».

Как известно, Татьяна Брухунова выдержала огромное количество осуждающих комментариев в свой адрес. Ее считали главной причиной развода Петросяна с Еленой Степаненко, развала талантливого союза артистов, любимцев публики. Кроме того, пользователей сети раздражала любовь молодой дамы к «тяжелому люксу» и ежедневное хвастовство баснословно дорогими нарядами.

Сама Брухунова называет создание образа своей личной «медитацией». Женщину вдохновляет мода, подбор идеальных ансамблей помогает ей сохранять спокойствие и уверенность в себе. Жена юмориста также отмечала, что не привыкла «сопли на кулак наматывать», от жизни она стремится брать все в любые времена. Поэтому на фоне глобальных конфликтов и локальных волн хейта Брухунова продолжает работать, встречаться с подругами, гулять с сыном и посещать театр. И наряжаться, разумеется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему жена Татьяна Брухунова пришла в ярость от вопроса об отъезде из России.

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