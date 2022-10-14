«Свинтили от страха»: Дробыш считает, что покинувшие Россию звезды еще вернутся

Фото: Владислав Ларкин / ТАСС; 5-tv.ru

Продюсер заметил, что некоторых знаменитостей легко по ошибке назвать предателями, не разобравшись в причинах переезда в непростое для страны время.

Продюсер и композитор Виктор Дробыш заявил, что сам мог бы оказаться в числе «свинтивших» из страны представителей шоу-бизнеса. Потому что спецоперация на Украине — далеко не единственная причина поехать за границу. Зачастую вокруг ситуации со звездными миграциями оказывается больше спекуляций, чем реальных поводов предъявить справедливую претензию, заявил Дробыш в интервью dni.ru.

«Я сам никуда не уехал, потому что нет денег. Что же касается общественного осуждения тех, кто уехал… Иногда же люди и так просто уезжают. Например, когда мои дети были маленькие, мы уезжали на два-три месяца в Майами, снимали жилье, чтобы зиму проводить там. И если бы сейчас ситуация совпала, меня можно было бы причислить к этим уехавшим звездам», — порассуждал продюсер.

Как отметил композитор, многие его коллеги по шоу-бизнесу не бегут из страны, а уезжают сменить обстановку. По его словам, для творческих людей особенно важно не засиживаться на одном месте, наполнять жизнь впечатлениями и вдохновением. И путешествия — один из вариантов эти впечатления получить.

«Я не адвокатствую, просто рассуждаю. Хотя допускаю, что есть и те, кто свинтил от страха. Но многие вернутся», — заключил Дробыш.

После начала спецоперации РФ на Украине многие отечественные знаменитости собрали чемоданы и разлетелись по миру. Одни оправдывались отпуском, другие прямо заявляли, что осуждают политику страны и уезжали демонстративно, с антироссийскими лозунгами на устах. Из кумиров некоторые артисты в одночасье превратились в предателей в глазах фанатов.

Режиссер Рената Литвинова и певица Земфира сейчас живут во Франции, Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри перебралась в Израиль. Певица Светлана Лобода, построившая в РФ карьеру, в миг отказалась от своих зрителей, ее украинская соотечественница Вера Брежнева также много месяцев не появлялась в Москве. Актриса Чулпан Хаматова с дочками обосновалась в Латвии, ее коллега Ингеборга Дапкунайте с сыном уехала в Бельгию.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кому Алла Пугачева оставила свою московскую недвижимость.