Как мир чуть не сгорел в огне войны 60 лет назад: чему научил нас Карибский кризис

Корреспондент «Известий» рассказал, как СССР и США чуть не уничтожили мир 60 лет назад в ходе Карибского кризиса

Фото, видео: © РИА Новости / Юрий Сомов; 5-tv.ru

Ситуация обострилась до предела, но 60 лет назад лидеры СССР и США смогли охладить пыл держав.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Старый свет прекрасно осознает: Россия не блефует, говоря о том, что будет защищать свою территориальную целостность всеми доступными средствами. На Западе все активнее сравнивают нынешнюю ситуацию со знаменитым Карибским кризисом в 60-е, когда мир оказался на пороге атомной войны. Тогда всевидящее око американской разведки проглядело не только ядерные ракеты, но и сорокатысячный военный контингент, который незамеченным добрался до Кубы.

Как и сейчас, тогда нашу страну пытались представить, как всемирное зло. Но на этом параллели заканчиваются — Игорь Балдин углубился в историю.

Городок Касильда в заливе Анна-Мария — ныне популярный у туристов и кубинской элиты курорт. Здесь меньше всего хочется думать о ядерном апокалипсисе, но именно отсюда он мог начаться. Этот снимок в 1962-м сделал сотрудник ЦРУ Дино Бруджони. С наших крейсеров разгружают оружие и увозят его вглубь острова. Ракеты Р-12 выше пальм и спрятать их почти невозможно.

«14 октября, когда мы пролетали над тем районом, мы обнаружили ракеты. Я позвонил своему боссу и сказал, нет сомнений в том, что это. Мы видели объекты длинной в 65 футов», — вспоминает Дино Бруджони

В Белом доме паника — советские ракеты всего в 150 километрах от побережья США. Полный провал американской разведки. И успех операции «Анадырь»: оружие перевозили в трюмах сухогрузов и танкеров. Сопровождали их, разумеется, военные, одетые в штатское. Почти все время — ради конспирации — личный состав проводил в трюме.

«Дышать было тяжело. Когда включили подачу воздуха, мы закричали еще больше, потому что воздух горячий, нам еще стало хуже», — рассказал один из участников секретной операции Виктор Авдеев.

И так — долгие 17 дней: кто-то шел из Крыма, кто-то — с Севера. Всего — сто судов, а еще — новейшие бесшумные подлодки. Сорокатысячный военный контингент!

«Мы сопровождали очень много целей. Дежурство проходило по 12 часов. Приказ поступал — мы выполняли, не думали, нам тяжело или не тяжело», — поведал Георгий Кулёмин.

Он в 1962-м был наводчиком артиллерийского орудия. Тогда ему казалось, что война неизбежна. Уникальная по своей дерзости и исполнению операция «Анадырь» стала ответом на «турецкий гамбит» США.

Близ города Измира Вашингтон разместил «Юпитеры» — ракеты с ядерными боеголовками, которые могли долететь до Москвы. После «Анадыри» Хрущев и Кеннеди смогли сделать шаг назад и убрать все ракеты.

«Карибский кризис и кризис сегодняшний очень отличаются друг от друга. Тогда капитализм противостоял коммунизму, было два полюса. Теперь же их намного больше. Об этом, кстати, и говорил Путин в своей Мюнхенской речи в 2007-м. С монополией США, по сути, покончено. Но Вашингтон продолжает бороться за свой мифический однополярный мир», — уверен социолог и историк Анибаль Гарсон.

История, что привела к Карибскому кризису, началась намного раньше. Показательная Хиросима, Фултонская речь Черчилля и, наконец, американо-британский дропшот («бросок» — Прим. ред.) — план одновременного уничтожения ста крупнейших городов Союза. От него на Западе отказались, когда у нас появилось собственное ядерное оружие.

К 1962-му в Америке и в Союзе уже оборудованы подземные центры управления ядерными стратегическими силами. Этот — московский — на глубине 65 метров.

Строить его стали по приказу Сталина. После того, как у американцев появилось ядерное оружие. Эти конструкции могли выдержать удар мощностью до 25 килотонн. Для понимания, мощность «Толстяка», сброшенного на Нагасаки, составляла 21 килотонну.

Сейчас эти бункеры — музеи, практического смысла в них нет. Современное оружие способно разрушить самое мощное укрепление на глубине до полукилометра. Любой масштабный ядерный конфликт в этой ситуации — конец света. Возможен ли он — много лет назад этим вопросом задались физики. И создали «Часы судного дня». С тех пор их минутная стрелка неуклонно движется к символическому ядерному Армагеддону — полуночи. Сейчас, как и в эпоху Карибского Кризиса, она показывает всего 100 секунд до полуночи.