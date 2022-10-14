Производителям придется несладко: россиян хотят отучить пить газировку

Фото, видео: Гавриил Григоров / ТАСС; 5-tv.ru

Все вырученные деньги с акцизов будут направлять на борьбу с болезнями, вызванными лимонадами.

В России собираются ввести налог на газировку — в Госдуме к рассмотрению готовится законопроект о введении акцизов на сладкие напитки. Средства пойдут на борьбу с ожирением и сахарным диабетом. В большинстве случаев эти проблемы со здоровьем — лишь следствие неправильного питания.

Но производители газированных напитков уверены, что депутаты слишком рьяно взялись за здоровье граждан, а семь рублей за литр — это чересчур много, и акцизы лишь приведут к подорожанию продукции. Все за и против взвесил наш корреспондент Максим Прихода.

Это сейчас он наливает газировку аккуратно в бокал: раньше Максим Черенков — бутылок в день выпивал…

«Около трех-четырех. А то и пяти. Если долго находился в жару на улице, когда работал курьером. Особенно летом», — отметил диабетик.

Теперь с шипучими напитками он только позирует. Эндокринолог строго наказал: ни глотка!

«Диабет второго типа. Пока сижу на таблетках. Наверное, уже год четвертый», — добавил мужчина.

Сахарный диабет — одно из самых коварных последствий злоупотребления сладкими напитками. Приходит незаметно и неизбежно к тем, кто не знает меры.

Стакан любителя газировки, если не на половину, то минимум на одну десятую состоит из чистого сахара. В бутылке 0,5 — содержится две суточные дозы. Если в ход идет тара крупнее, то стакан полон уже до краев. И если вот такой объем для любителя газировки — «рабочий», то сахарный диабет — лишь вопрос времени.

Именно с сахарным диабетом призван бороться законопроект, который на следующей неделе должны рассмотреть в Госдуме. Если его примут — сладкие напитки станут подакцизным товаром. На бутылках и банках газировки появятся новые наклейки, и новые ценники.

«Правительство ставит перед собой две цели: хочет снизить чрезмерное потребление россиянами сахара и за счет роста цен на такие напитки, получить в федеральный бюджет дополнительные доходы, чтобы потом направить их на реализацию мероприятий федерального проекта», — отметила депутат Госдумы Яна Лантратова.

Сейчас акцизами в России облагаются, например, табак, алкоголь, автомобили, моторное масло, топливо. Сладкие напитки принесут в бюджет порядка 35 миллионов рублей. Из расчета семь рублей на литр продукции. Участники рынка, разумеется, против. У них и так из-за санкций жизнь не сахар.

«Продукция у нас очень эластична по спросу и любое повышение цены приводит к уменьшению продаж, причем на величину больше. Т.е. 1% прироста цены приводит к откату продаж более, чем на 1%», — заметил президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.

Но, очевидно, этого и добиваются законодатели: чтобы в итоге этой самой сладкой воды стали просто меньше пить.

Так что «несладко» тогда придется и производителям газировки, которые неизбежно столкнутся с новыми издержками, и ее любителям, которым из-за повышения цен — возможно, придется снизить дозы. Но все это — исключительно в терапевтических целях.