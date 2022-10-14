В Белоруссии вводят режим КТО

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Власти страны неоднократно заявляли о провокациях на границе.

Белоруссия ввела режим контртеррористической операции. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал министр иностранных дел страны Владимир Макей. Дипломат отметил, что несмотря на заверения украинцев об отсутствии угрозы с их стороны, ситуация выглядит очень непредсказуемой, поэтому Минск делает все возможное, чтобы защитить своих граждан.

«Была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси. Естественно, в нынешней ситуации ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции», — отметил министр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев заминировал все дороги в Белоруссию.