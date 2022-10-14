«Снова с палочками сижу»: Саша Савельева рассказала о проблемах со здоровьем

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Певица пожаловалась на странный синдром, регулярно и необъяснимо появляющийся в осенний период.

Певица Саша Савельева пожаловалась на проблемы со здоровьем. Каждую осень экс-солистка группы «Фабрика» страдает от необъяснимого симптома, с которым не справляются привычные аптечные лекарства. Заложенность носа не дает покоя 38-летней артистке, причем возникает она сама по себе, а не на фоне простуды или аллергии.

«Я уже две недели говорю сильно в нос, и никаких других симптомов нет», — поделилась Савельева в социальных сетях.

Так как справиться с загадочным синдромом самостоятельно не получается, певице помогает врач. По словам исполнительницы, доктор подобрал для нее нестандартное, но очень эффективное лечение: в носовые проходы вставляются зонды с пропитанными лекарством наконечниками из ваты. Препарат сужает сосуды и освобождает дыхание. И если не обращать внимания на своеобразный вид процедуры со стороны, остается только радоваться долгожданному глотку свежего воздуха.

«Осень пришла, и снова с палочками сижу», — подметила певица.

Саша Савельева впервые громко заявила о себе на проекте «Фабрика звезд», став его участницей в первом, дебютном сезоне. После пела в группе «Фабрика» с коллегами по шоу Ириной Тоневой и Сати Казановой. За уходом из коллектива не последовал оглушительный сольный успех, но музыкой Савельева продолжает заниматься. Вот уже 12 лет она замужем за актером Кириллом Сафроновым. В 2019 году у пары появился сын Леон.

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