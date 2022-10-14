Топалов снял на видео трогательную колыбельную старшего сына Михаила для брата

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; Instagram* / vladtopalovofficial

Ровно в середине лета звездное семейство артиста и телеведущей Регины Тодоренко пополнилось еще одним мальчишкой, которого назвали Мирославом.

Певец Влад Топалов показал, как его старший сын Михаил поет колыбельную младшему Мирославу. Артист опубликовал умилительное видео в личном блоге и довел до слез несколько сотен особо чувствительных фанатов. Растроган был и бывший коллега Топалова по детскому ансамблю «Непоседы» и взрослому дуэту Smash! Сергей Лазарев. Он назвал Мишу «лапушкой» — комментарий, к слову, появился под роликом одним из первых.

На видео старший сын Топалова и его жены Регины Тодоренко негромко напевает, не отрывая глаз от лежащего в кроватке брата. Он гладит крошку, в какой-то момент с большой радостью сообщает папе, что Мирослав «поцеловал» его руку. Родитель не смог просто наблюдать и поспешил поймать в объектив важный момент жизни своих малышей. Бережные движения Миши привели публику в восторг, как и его заботливый, полный нежности взгляд.

«Похоже, слух уже получше, чем у папы», — подписал пост Топалов.

Михаил родился 5 декабря 2018 года, Мирослав появился на свет 15 июля 2022-го, и это событие обросло чередой скандалов. В частности, Тодоренко шокировала общественность, заявив, что старшенький вместе с отцом присутствовали на родах. Поклонники обвинили знаменитостей в попытке сделать из семейного события PR-акцию, многие сокрушались, что оно может стать весьма травмирующим для трехлетнего Миши.

Впрочем, в паре звезд такая предельная близость, очевидно, считается нормой. По рассказам Тодоренко, Топалов является приверженцем традиционной медицины, но став папой, он пересмотрел многие свои принципы. К примеру, даже не раздумывал, соглашаться ли на партнерские роды. Более того, исполнитель также присутствовал при появлении на свет собственной племянницы.

Ранее 5-tv.ru выяснял, из-за чего внезапно постарел Влад Топалов. На фото в студии звукозаписи его не признали самые преданные фанаты! Шутка про слишком частые визиты на роды так и просится, однако причина преждевременных морщин и седины оказалась куда более прозаичной.

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