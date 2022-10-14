Япония ответила Зеленскому на признание Курил: «Спасибо за медвежью услугу»

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Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором южная часть островов была названа «оккупированной Россией территорией Японии».

Медвежьей услугой Японии было названо признание Украиной южной части Курильских островов «окупированной Россией территорией». На место возгордившегося своим решением президента Незалежной Владимира Зеленского поставил член палаты советников Страны восходящего солнца Мунэо Судзуки, пишет EADaily. Он счел этот поступок провокационным и совершенно невыгодным для Токио, в также добавил — Киев без приглашения влез в спор, который две страны в состоянии разрешить самостоятельно.

Как отметил Судзуки, территориальная принадлежность Курил будет обсуждаться исключительно заинтересованными государствами. Вмешательство третьей стороны и громкие заявления не помогают процессу. Более того, подобные действия, считает чиновник, могут спровоцировать агрессию со стороны Москвы.

«Спасибо за медвежью услугу», — написал Судзуки в соцсетях.

Несколькими днями ранее Верховная Рада Украины приняла постановление о признании южной части Курильских островов якобы «оккупированной Россией территорией Японии». Зеленский подписал соответствующий указ и опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, назвав решение Рады справедливым, важным, юридически безупречным и историческим, призвал мир последовать его примеру.

«Украина подтвердила свое уважение суверенитету, территориальной целостности Японии, включая ее северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией… Агрессор должен проиграть… Захватчикам ничего не должно быть оставлено», — сказал украинский лидер.

22 апреля впервые с 2003 года Токио официально заявил о своих правах на российские Южные Курилы. Острова были названы незаконно оккупированными северными территориями страны. Формулировка внесена в представленную правительству «Синюю книгу по дипломатии» МИД Японии.

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