Певице Клаве Коке грозит уголовное дело за оскорбление чувств верующих

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Фонд защиты национального исторического наследия обратился в Следственный комитет с просьбой проверить творчество популярной артистки.

Певица Клава Кока может стать фигурантом уголовного дела, если запрос Фонда защиты национального исторического наследия поддержит Следственный комитет (СК) России. Представители организации попросили правоохранителей проверить творчество артистки, оскорбляющего чувства верующих, и начать расследование. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные сотрудников СК, по заявлению фонда была инициирована соответствующая проверка.

«Фонд защиты национального исторического наследия подал заявление на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой проверить творчество Клавдии Вадимовны Высоковой (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) на предмет нарушения ей права на свободу совести и вероисповеданий (статья 148 Уголовного кодекса РФ, максимальное наказание — год тюрьмы. — Прим. ред.), а также возбудить в отношении нее уголовное дело. По данному факту следователями уже инициирована проверка», — сообщил представитель ведомства.

Причиной скандала вокруг имени звезды стало ее выступление во Владивостоке. Клава Кока пела на фоне российского флага и православного храма в откровенном наряде, в ее композициях звучали нецензурные фразы. Более того, все это происходило во время городского праздника в честь Дня знаний. Первыми недовольство начали высказывать местные жители. Они сочли представление развращающим детей и вульгарным, обратились к властям региона с требованием разобраться в ситуации.

Поначалу речь шла о проверке в соответствии со статьей о мелком хулиганстве. Кока с обвинениями не согласилась, заявив — она не знала, что за сценой виднеются храм и флаг. Кроме того, отметила певица, на сцене она была вполне прилично одета, в плаще. Инициативу жителей Владивостока поддержала, в том числе, актриса Мария Шукшина, распространив призыв одной из активисток наказать Клаву Коку за ее деяние.

Директор фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов в интервью агентству подчеркнул, что творчество артистки и некоторых ее коллег не несет никакой пользы, даже наоборот, является губительным для юной аудитории. Он добавил, что разрушительную «преступные действия» таких звезд необходимо пресекать. Организация ждет уведомления СК РФ о результатах проверки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Клава Кока собралась обратиться в суд из-за клеветы в ее адрес. В своем видеообращении заявила, что «несет в этот мир свет и позитив».