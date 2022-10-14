Вице-премьер Новак посоветовал США ввести предельную цену на американский СПГ

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Европе Штаты продают газ в четыре раза дороже, чем собственным энергетическим предприятиям.

США следовало бы ввести предельную цену на собственный сжиженный природный газ (СПГ), а не пытаться регулировать стоимость поставок из России. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» озвучил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Вице-премьер отметил, что американское топливо дорого обходится европейским покупателям, тем самым разоряя регион.

«Посоветовали нашим американским партнерам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу. Тот же сжиженный природный газ поставляется в Европу по ценам в четыре раза выше, чем для внутреннего потребления, для промышленников в США. И это только создает условия вхождения Европы в энергетическую бедность», — заявил Новак.

Вице-премьер таким образом в очередной раз прокомментировал инициативу Вашингтона установить потолок цен на российскую нефть. Так, руководитель министерства финансов США Джэнет Йеллен предложила ограничить стоимость баррели пределом в 60 долларов (Около трех тысяч 800 рублей по текущему курсу).

Александр Новак напомнил, что Москва откажет в поставках топлива любой стране, что введет подобное ограничение. Твердое «нет» прозвучит вне зависимости от цифры, будь это 60 долларов или любая другая сумма. Вице-премьер подчеркнул, что подобные действия являются «вмешательством в рыночные инструменты». Россия готова сотрудничать только с признающими законы рынка потребителями

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