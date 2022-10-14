«Никто из нас не робот»: Ирина Дубцова вышла на связь после госпитализации

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Артистка призвала поклонников бережно относиться к своему эмоциональному состоянию, так как на себе прочувствовала тяжкие последствия нервного перенапряжения.

Певица Ирина Дубцова рассказала о причинах своей недавней госпитализации — усталость и стресс привели к истощению организма, и знаменитости понадобилась помощь врачей. Как пишет dni.ru, победительница четвертого сезона «Фабрики звезд» прошла курс лечения в стационаре, но долгое время не рассказывала, что с ней произошло.

Чтобы успокоить поклонников, исполнительница поделилась неприятным опытом. В своем Telegram-канале она посоветовала подписчикам беречь себя и не перегружаться работой, не таить в душе разрушительных обид. Как отметила певица, переживания губительно влияют на человека, но не помогают преодолевать трудности. Поэтому так важно заботиться о своем эмоциональном состоянии.

«Я понятия не имела, какие могут быть проблемы со здоровьем на фоне нервного перенапряжения, усталости и стресса. Никто из нас не робот, ни физически, ни морально. Я говорила вам, что даже лежала в больнице. Проблемы на работе, ссоры с друзьями, несчастная любовь — все это бывает с каждым из нас. Прощайте, забывайте, отвлекайтесь, любите себя и давайте себе отдых», — написала Дубцова.

Сегодня артистка снова в строю и снова на сцене. Она дала концерт в Благовещенске, с радостью поделилась впечатлениями с публикой. По словам Ирины Дубцовой, благодарные зрители подарили ей заряд сил и незабываемые эмоции.

Ранее, писал 5-tv.ru, певцу Владу Соколовскому стало плохо на экстрим-шоу в Африке — артиста с нестерпимой болью срочно отправили на диагностику в больницу.