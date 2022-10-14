Дикая наглость: Юрий Стоянов рассказал о своем райдере

Фото: РИА Новости / Александр Астафьев

Артисту пришлось расширить список «капризов» во время пандемии.

Общественность наслышана о немыслимых райдерах у звезд. Чем громче имя, тем больше капризов. Кто-то требует черную икру в гримерку, кто-то номер с джакузи и вертолетную площадку для передвижения без пробок. Свое мнение о «выпендрежных» актерских райдерах высказал Юрий Стоянов журналу в проекте 7Дней.ru «Караван историй».

Невероятно уважаемый актер и режиссер находится в солидном возрасте. Однако 65-летняя звезда относится с большой иронией к слухам о райдерах коллег по цеху. Для Стоянова самое главное — работающий туалет и кондиционер, а также чистота.

«Ну слушайте, есть такое понятие, как актерский райдер. Он очень простой. У артиста должен быть вагончик. А там туалет и кондиционер. Которые работают! И жуткий выпендреж — свежая простыня, наволочка, полотенце, потому что в этом вагоне до тебя уже спали 3 тысячи артистов», — поделился Стоянов.

Стоянов добавил, что ему пришлось расширить требования в райдере во время коронавируса.

«В период ковида я просил, чтобы вагон хотя бы раз в несколько дней обрабатывали санитайзерами или просто делали влажную уборку. А в последнее время я уже достиг дикой наглости — стал требовать, чтобы кроме бутылки воды еще стояла бутылка „Боржоми“. А еще прошу, чтобы у меня лежала пара яблок. В общем, сплошной выпендреж», — иронично высказался артист.

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