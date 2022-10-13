«Расходный материал»: задержанный террорист раскрыл отношение Украины к исполнителям

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Двое завербованных ГУР Незалежной парней чудом выжили после попытки «кураторов» избавиться от них. О своей «работе» в Мелитополе они рассказали сотрудникам ГУВД Запорожской области.

Главное управление разведки (ГУР) Украины избавляется от исполнителей терактов против мирного населения Мелитополя как только они становятся бесполезны. Об этом сообщает URA.RU — один из уцелевших задержанных террористов в интервью корреспонденту издания заявил, что к нему и «коллегам» отнеслись как к расходному материалу.

«Они не ценят людей, которые с ними, для них это просто расходный материал, который можно взять и выкинуть. Они обещают большие деньги, какую-то защиту, материальные блага, но на самом деле это все не так. Даже когда ты нуждаешься в помощи, тебе никто не помогает», — сказал он.

По словам задержанного террориста, когда представители ГУР выходили на связь, не раз угрожали ему расстрелом за неисполненную задачу. Также подчеркивали — ему стоит подумать о беременной жене, побеспокоиться о ее жизни. Молодой человек должен был передать неизвестному мину с поражающими элементами и пульт управления, но вместо этого он спрятал устройство в укромном месте.

Спикер издания и еще один молодой мужчина были завербованы ГУР Украины летом. Заманивая в свои ряды террористов их так называемые кураторы использовали всевозможные средства, от обещаний золотых гор до прямых запугиваний — не сделаешь, как надо, пострадаешь не только сам, но и члены твоей семьи.

Уловки применялись на каждом этапе вербовки. Сначала перед будущими исполнителями терактов ставили задачу только доставить бомбы из пункта А в пункт Б, потом стали требовать самостоятельно подрывать устройства на местах — жертвами должны были стать каждый раз исключительно мирные мелитопольцы. Один из заказов, к примеру — подорвать школу.

Когда парни начали уклоняться от своей «работы», их тут же попытались, что называется, «убрать». Взрыв, описанный выше, произошел в квартире, оба задержанных были контужены, получили осколочные ранения. Сотрудники ГУВД Запорожской области уже получили от них признательные показания.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о расследовании теракта на Крымском мосту. Не только в России, но и во всем мире эксперты единогласно признают — за взрыв, унесший четыре жизни, ответственна Украина.