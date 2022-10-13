ТОП-5 лучших любовников-мужчин по знаку зодиака

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Астрологи считают, что по знаку зодиака можно определить, какой мужчина в постели.

Знак зодиака может многое сказать о том, насколько мужчина интересен и неутомим в постели. Кроме того, он определяет его интимные предпочтения и выбор соответствующей партнерши, считают астрологи. Wday.ru рассказывает, представители каких знаков зодиака могут похвастаться статусом великолепного любовника.

Овны

Мужчины-Овны отличаются бурной фантазией, которую они всегда готовы претворить в реальность. В постели для них не существует никаких границ — им нравится воплощать самые смелые идеи. Овны — настоящие искусители, и зачастую партнерши не могут устоять перед их напористостью. Вместе с тем представители этого знака больше заботятся о своем удовольствии, нежели об удовлетворении партнерши, но это исправимо. Важно прямо сказать ему, что вам нравится, и рассказать об этом как можно более подробно. Овнам очень нравятся ласки любого вида, будь то игра с волосами, прикосновения к рукам, шее или голове.

Близнецы

Представители этого знака не мыслят свою жизнь без секса. Они готовы на любые эксперименты, начиная от секса втроем и заканчивая предложением заняться любовью в машине посреди пробки. Близнецы неутомимы, как Казанова, но главное — они умеют слышать партнершу и настраиваться на ее лад. Мужчин-Близнецов могут возбудить поцелуи рук, так как это их самое чувствительное место.

Скорпион

Мужчина-Скорпион — самый лучший любовник из всех знаков зодиака. Ни одна женщина не может устоять перед обаянием и необъяснимой сексуальностью этих мужчин, которые всегда знают, что и как хочет его партнерша. Скорпионы ненасытны и неутомимы в постели, поэтому, как только его избранница перестает его устраивать в интимной сфере, он легко может разорвать всяческие отношения. Самой чувствительной зоной Скорпионов являются половые органы, прикосновение к которым сделает секс с ним очень страстным.

Стрелец

Стрельцы, так же как и Скорпионы, представляют собой образец страстного сексуального партнера. Рядом с таким чутким мужчиной каждая девушка чувствует себя особенной и выдающейся. Тем не менее, именно страстная натура Стрельца не позволяет ему долго находиться с одной и той же партнершей в течение долгого времени, поэтому вдоволь изучив одну девушку, он переключается на другую. Зато ни одна девушка не останется в претензии после ночи, проведенной с таким мужчиной. Возбудить Стрельца поможет массаж ног и, в особенности, бедер.

Водолей

Мужчины-Водолеи очень ценят духовную составляющую отношений, поэтому им важнее не бегать за каждой юбкой, а любить одну-единственную. Наряду с этим, Водолеи очень чуткие любовники, которые знают, как доставить удовольствие партнерше даже с самыми притязательными вкусами. Все вместе делает из Водолея идеального спутника. Представители этого знака восхищаются женскими щиколотками, и сами любят массаж этих частей тела, которые у них наиболее чувствительны.

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