Айфон-дипломатия: Захарова пошутила о связи Зеленского и Макрона по WhatsApp*

Захарова высмеяла Макрона и Зеленского после заявления о звонках на WhatsApp*

Фото: LUDOVIC MARIN/POOL / ТАСС

Зеленский сообщил, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp*.

Представитель МИД России Мария Захарова не перестает поднимать настроение подписчикам в своем Telegram-канале. Захарова посмеялась над президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном после заявления Зеленского, что ему разрешено звонить на WhatsApp* лично Макрону.

«Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp. С видео, я надеюсь?» — с иронией написала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

12 октября президент Украины рассказал в интервью телеканалу ZDF о предложении Макрона созваниваться по WhatsApp для оперативной связи. Зеленский назвал предложенный быстрый способ решения вопросов «айфон-дипломатией».

Зеленский также перечислил лидеров государств, с которыми он уже поддерживает прямой контакт. В список попали европейские политики, президенты Польши, Латвии и Литвы, а также экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Эммануэль Макрон мне всегда говорит: „Ты мне звони на WhatsApp“. И мы действительно очень много с этими президентами, о которых я сказал, говорим, не по протоколу, а быстро, это были быстрые реагирования», — пояснил Зеленский.

Ранее 5-tv.ru писал, что на обуви Зеленского при рассказе о Путине заметили букву Z.

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