Власти РФ помогут организовать выезд жителей Херсонской области в другие регионы

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С просьбой к правительству ранее обратился врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Кабинет министров РФ поможет жителям Херсонской области с выездом в другие регионы РФ. Об организации помощи сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил Правительство РФ помочь в организации выезда херсонцев. В своем обращении он отметил необходимость выезда в другие регионы России из-за ракетных ударов со стороны Украины.

Вице-премьер ответил, что Кабинет министров РФ готов полностью содействовать администрации новой территории необъятной. Нуждающихся обеспечат всем необходимым и найдут жилье.

«Обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым. А тем, кто примет решение остаться на постоянной основе, обеспечим жильем», — пояснил Хуснуллин.

Главам регионов будут даны поручения об оказании помощи жителям Херсонской области в рамках правительственной комиссии по региональному развитию.

23 февраля главы Луганской и Донецкой народных республик на фоне обострения ситуации обратились к президенту РФ Владимиру Путину и попросили оказать помочь в отражении агрессии со стороны Украины. 24 февраля глава государства обратился к гражданам и объявил о начале специальной операции по защите Донбасса.

30 сентября после «однозначного выбора» жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Владимир Путин вместе с главами этих регионов подписали договоры о вхождении в состав РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер РФ Хуснуллин назвал сроки устранения повреждений на Крымском мосту.