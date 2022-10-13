Рок-группа Queen выпустила песню 1988 года с вокалом Фредди Меркьюри

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rudi Keuntje; 5-tv.ru

Новый хит уже покорил сердца фанатов легендарного коллектива.

Легендарная группа Queen выпустила песню Face It Alone, которая была создана более 30 лет назад. Фредди Меркьюри записал этот трек, но композиция не вошла в основной альбом и про нее попросту забыли.

Музыканты обнаружили неизданную песню только этим летом — ее назвали настоящей жемчужиной и с этим сложно не согласиться