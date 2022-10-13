Ослепшую тигрицу из Саратова будут спасать в Московском зоопарке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Theo Allof; 5-tv.ru

Росприроднадзор заберет больного дикого зверя у безответственного хозяина.

Ослепшую тигрицу Аврору из Саратова перевезут в Московский зоопарк. Росприроднадзор заберет больного зверя у хозяина, который держал хищницу в тесной клетке в старой хозяйственной постройке без окон и вентиляции. Тревогу забили местные жители, по ночам они слышали, как в их микрорайоне воет дикий зверь. И обратились к зоозащитникам.

«Мне ее жалко, когда она орет, и плачет, и скулит, когда хозяина нет. И в то же время и весь дом — один, второй, третий, четвертый — все не спят», — отмечает неравнодушный человек.

Очевидцы рассказывают, что раньше хозяин гулял с тигрицей по городскому пляжу, и зарабатывал деньги. Сфотографироваться со здоровой красивой кошкой — выстраивались очереди. А когда зверь постарел — его просто заперли в темном сарае. Теперь хищника будут обследовать и лечить, но шансов на полное восстановление — мало.