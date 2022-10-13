Песков о словах Зеленского про провокации: Россия не имеет привычки стрелять себе в ногу

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Президент Украины Владимир Зеленский снова попытался обвинить в своих бедах Кремль.

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Россию в том, что она якобы взорвала магистральные нитки «Северных потоков» и может снова атаковать собственную газовую инфраструктуру. Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва традиционно придерживается другой политической тактики.

«Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу», — ответил Песков на голословные претензии украинского лидера.

26 сентября на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла серия подводных взрывов. Расследованием диверсии занялись следователи из Европы, отстранив собственника объекта — Россию от расследования. Также известно, что в результате ЧП была обнаружена утечка газа. Компания-оператор Nord Stream AG подтвердила факт аварии и не смогла назвать сроки ремонта поврежденного объекта. Российские эксперты заявили, что починить газопровод реально, но это потребует много времени и средств.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин предложил переместить транзит газа с «Северных потоков».