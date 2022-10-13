Дмитрий Шепелев проиграл суд судебным приставам

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Телеведущего обязали выплатить полмиллиона рублей исполнительского сбора, он пытался оспорить свои права в суде.

Дмитрий Шепелев проиграл иск Федеральной службе судебных приставов, которой он был должен выплатить более 500 тысяч рублей исполнительного сбора. Предположительно, это лишь 7% от той суммы, которую артист задолжал родителям покойной Жанны Фриске еще в 2020 году.

Как стало известно 5-tv.ru, в своем заявлении возлюбленный покойной Фриске просил признать незаконным и отменить постановление от 22 июня этого года о взыскании вышеуказанной суммы. Однако Пресненский суд не удовлетворил просьбу телеведущего.

Дмитрий Шепелев уже несколько лет судится с родителями Жанны Фриске. К примеру, ранее знаменитость даже хотел продать недвижимость сына и его не останавливал тот факт, что собственники остальных долей в квартире — родители Жанны. Более того, Дмитрий пытался оспорить решение суда о запрете совершать соответствующую сделку. Но безрезультатно. В конце концов, как сообщалось ранее, Шепелев согласился расстаться с долей Платона в пользу его бабушки и дедушки.

Несмотря на достигнутые договоренности, вероятно, исполнительное производство осталось, и телеведущему не удалось решить вопрос в свою пользу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Шепелев занимался рукоприкладством и издевался над тяжелобольной исполнительницей, по словам отца покойной певицы.