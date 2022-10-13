МИД РФ назвал резолюцию ООН по Украине еще одним способом затянуть конфликт

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Как долго «коллективный Запад» будет придерживаться антироссийской политики?

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по Украине. В опубликованном на сайте ведомства заявлении МИД РФ назвал резолюцию «конфронтационной инициативой», которая нацелена на затягивание конфликта, а не на его урегулирование.

Генассамблея ООН сообщила, что не намерена принимать результаты референдумов и приняла антироссийскую резолюцию. Внешнеполитическое ведомство отметило, что данная резолюция не имеет ничего общего с защитой принципов Устава ООН.

«Очевидно также, что эта конфронтационная инициатива нацелена вовсе не на поиск путей мирного урегулирования, a на затягивание конфликта на Украине», — добавило министерство.

МИД РФ также напомнил о своей инициативе провести тайное голосование. Благодаря этому все делегации смогли бы высказать свою настоящую позицию. Однако это предложение было отвергнуто.

«Данное предложение было отвергнуто по итогам нечистоплотных процедурных маневров, организованных нашими оппонентами в нарушение всех существующих правил работы Генассамблеи», — сообщило ведомство.

В заявлении подчеркивается, что принятие резолюции подтверждает намерение Запада решить геополитические задачи в пользу своих интересов. По мнению МИД РФ, это необходимо, чтобы удержать власть над мировыми делами и внести раскол в ряд государств.

Ранее 5-tv.ru писал, что в резолюции Западные страны призвали весь мир выступить против изменения статуса Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов.