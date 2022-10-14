Техника VS мозг: когда роботы заменят людей в правительстве

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; Telegram / Alisa Koniukhovskaia; 5-tv.ru

В современном мире все автоматизировано, но сможет ли машина полностью заменить человека? Один из роботов уже выступал в Палате лордов и даже отстаивал свое мнение.

Сможет ли робот заменить человека в правительстве рассказала член правления Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Алиса Конюховская в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Я не считаю, что робот может заменять человека. Скорее, роботы помогают и дополняют человека для решения каких-либо задач. Искусственный интеллект, точнее его алгоритмы, могут помогать для выполнения рутинной работы, автоматизируя ее. Если говорить о замене людей в правительстве, то это затруднительно. С точки зрения анализа большого объема текста, возможно, система может справиться с этим лучше. Но с другой стороны, больше человек оперирует смыслами, которые он задает машине», — сказала собеседница.

К слову, недавно в британской Палате лордов в роли эксперта выступил робот-гуманоид. Система с именем Ai-Da ответила на вопросы членов комитета по коммуникациям и цифровым технологиям. В частности, речь шла о том, как искусственный интеллект может влиять на искусство.

В сентябре в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) был представлен так называемый робот Алекс. Его разработала компания PROMOBOT. По словам генерального директора Максима Чугунова, робот изначально создавался для консультирования, потом стал проводить операции по оплате товаров. Алекс может моделировать более 600 эмоций. Это необходимо для более комфортной коммуникации с человеком. Чугунов спрогнозировал, на горизонте 10-15 лет спектр задач таких роботов будет расширен. В частности, они будут сами готовить еду и многое другое.

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