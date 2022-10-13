«Кулаки в кровь об стену»: Разин доводил покойного Шатунова до истерики

Эмилия Малинина 67

Продюсер Разин намерен судиться за «Белые розы» с семьей Шатунова

«Кулаки в кровь об стену»: Разин доводил покойного Шатунова до истерики

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Умер Юра Шатунов

Бесконечные судебные процессы терроризировали знаменитого певца, но даже его смерть не положила этому конец.

Музыкальный продюсер Андрей Разин вновь намерен судиться за «Белые розы», но на этот раз не с самим покойным певцом Юрием Шатуновым, а с его родными. На сайте Московского городского суда возникло очередное звездное заседание.

Поклонники уверены, что в показательных страданиях Разина по поводу кончины легендарного исполнителя нет ни крупицы искренности. В соцсетях он старательно ищет виноватых в его смерти, в то время как сам вновь хочет судиться. А ведь именно из-за бесконечных разбирательств Шатунову было тяжело в последние месяцы жизни.

«Суды с Разиным изматывали Юру. Всегда спокойный, он в последние годы был на грани нервного срыва. Просто порой вечерами разбивал от бессилия кулаки в кровь об стену. „Когда же он от меня отстанет! Нет сил уже это терпеть!“ — говорил про Разина Юра. Увы, сердце не выдержало», — говорил директор Шатунова Аркадий Кудряшов.

Как сообщило издание KP.RU, продюсер фальсифицировал договор 30-летней давности, где автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов якобы передал ему авторские права на шлягеры. Сам создатель песен сообщил, что никогда не передавал подобных документов Разину и ничего не подписывал.

В том числе поэт серьезно пострадал в материальном плане, потому что РАО перестало ему выплачивать авторские. Все эти годы Кузнецов чувствовал поддержку только от Шатунова, певец помогал ему финансово.

Всего за несколько дней до гибели Юра и Сергей смогли выиграть суд у продюсера. Фанаты уверены, что певец достойно отстоял свои права, после чего ушел в мир иной. Как отмечал директор артиста, все творческое наследие перейдет жене и детям Шатунова. Однако, Андрей Разин не доволен таким раскладом, поэтому подал апелляцию с целью отсудить у родных певца его «золотые хиты».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Разин назвал цену, за которую Шатунов якобы продал свои песни.

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