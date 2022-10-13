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Вот так верховный представитель Союза поэтично оценил свое превосходство.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что европейские страны — это сад, а вот остальной мир — это джунгли. Такие эпитеты он применил, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Бельгии.

По мнению Борреля, «джунгли могут вторгнуться в сад», если с ними не поддерживать связь и отношения.

«Садовники должны заботиться о саде, но они не будут его защищать при помощи выстраивания стен», — заявил Боррель, выступая с трибуны.

До этого глава Еврокомиссии признал невыполнение некоторых обещаний НАТО перед Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла это высказывание как открытое заявление Запада о предательстве и обмане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как глава дипломатии Евросоюза признал, что благополучие ЕС базировалось на дешевой энергии из России.