Кабмин РФ выделит 29 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми из регионов

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Мишустин: правительство РФ выделит регионам дополнительное финансирование на выплаты семьям с детьми.

Кабинет министров России увеличит финансирование регионам на 29 миллиардов рублей. Дополнительный бюджет направят на осуществление выплат семьям, у которых есть дети в возрасте от трех до семи лет. Об это на совещании с членами правительства РФ сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин добавил, что принять такие меры было инициативой президента России Владимира Путина. Целью проекта является назначить ежемесячные выплаты на детей, которых воспитывают в семьях с низким уровнем дохода. Ожидается, что на помощь семьям в текущем году поступит 300 миллиардов рублей из федерального бюджета.

«Сегодня дополнительно выделим регионам 29 миллиардов рублей на такую помощь. С учетом этих средств всего из федерального бюджета в текущем году на столь значимые цели поступит около 300 миллиардов рублей», — рассказал Мишустин.

Премьер-министр также добавил, что правительство подойдет с особым вниманием к финансированию многодетных семей.

«Ранее на ежемесячные пособия на третьего ребенка и последующих направили почти 74 миллиардов рублей. Увеличим финансирование еще на сумму свыше 6 млрд рублей на текущий год», — сообщил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации в рамках форума «Российская энергетическая неделя». Многодетные семьи, люди с низким уровнем дохода и ветераны смогут получить субсидии на покупку газового оборудования.