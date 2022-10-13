Минобороны России сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ

Националисты покидают позиции, бросая военных и раненых, пока их планомерно уничтожают войска РФ и союзные силы.

Россия поразила четыре опорных пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах», — сказал генерал-лейтенант.

Также Конашенков добавил, что боевики попытались форсировать реку Жеребец на краснолиманском направлении, однако под огнем российской артиллерии неонацисты отступили. До этого сообщалось, что союзные силы начали мощное наступление под Артемовском в то время, как националисты стали оставлять позиции, бросая погибших и раненых.

Россия продолжает проведение спецоперации в Донбассе с целью демилитаризировать и денацифицировать Украину. Ранее 5-tv.ru писал о том, как Россия сорвала атаку ВСУ в Херсонской области.