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Председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что взрывы слышны на окраинах города.

Украинский канал «Прямой» сообщил о взрывах в Запорожье. В городе объявили воздушную тревогу, призывающую местных жителей не выходить на улицу, слышны взрывы.

Город Запорожье в настоящее время находится под контролем киевского режима. По данным, которые сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, взрывы были слышны и на окраинах города.

«На окраинах Запорожья, временно находящегося под контролем режима Зеленского, слышны взрывы», — рассказал Рогов.

Утром 13 октября воздушную тревогу объявили над Киевом и Киевской областью. 5-tv.ru писал, что от ударов дронов пострадала инфраструктура. Серия мощных взрывов разрушила критические объекты в городе и области.

12 октября сообщалось, что воздушную тревогу объявили в цетре Украины, а также на юге. Сирены и предупреждения звучали, в том числе, в Одессе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.