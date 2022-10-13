«Риск летального исхода»: врач оценил будущее Бони после восхождения на гору

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Путешествие телеведущей перестает быть беззаботным. Вряд ли из него она вернется прежней.

Телеведущая Виктория Боня отправилась на восхождение горы Манаслу в Гималаях. Если до этого она сожгла свое лицо под палящими лучами солнца, что в теории может привести к онкологии, то сейчас риски оставить целиком свое здоровье на вершине горного массива, возросли в несколько раз.

На своей страничке в социальной сети Боня пожаловалась на ухудшившееся состояние. В частности, светскую львицу беспокоят головные боли, отечность и многие другие побочные эффекты нахождения в горах.

«На этой высоте невозможно отдыхать. Тебя накрывает, кашель, головная боль, тело не отдыхает, дышать тяжело просто потому, что не хватает кислорода. Ты начинаешь потихоньку становиться все слабее и слабее», — заявила Виктория.

Любое восхождение — это изменение парциального давления кислорода в окружающем воздухе, а каждый подъем приводит к гипоксическому состоянию. Об этом 5-tv.ru рассказал анестезиолог-реаниматолог, доктор медицинских наук Геннадий Мышков.

«Это приводит к эйфории, нарушению ритму сердца, повышению артериального давления, болям в мышцах, нарушениям электролитных изменений и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Это очень опасно инсультами, инфарктами, нарушениями ритма сердца, тромбоэмболическими изменениями. Крайне степенью, конечно, является летальный исход», — рассказал врач.

Причем осложнения могут проявиться как и в неотложных экстренных ситуациях, когда человек взбирается на высоту, так и отсроченно, когда альпинист, к примеру, возвращается в базовый лагерь.

«В момент эйфории, после восхождения, человек неадекватно оценивает свое физическое состояние. Через день-два могут проявиться осложнения в области сердечно-сосудистой системы, эндокринной, ЖКТ, которые могут привести к крайне тяжелым состояниям», — заключил доктор медицинских наук.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Виктория Боня на вершине 6800 метров разделась догола.