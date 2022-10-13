Минобороны: Россия сорвала атаку ВСУ в Херсонской области
Минобороны сообщило о сорванной российскими военными атаке ВСУ под Херсоном
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ
Российские десантники блестяще выполняют поставленные боевые задачи.
Российские войска сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Кадры работы Воздушно-десантных войск (ВДВ) показало Минобороны РФ. Неонацисты попытались напасть, но встретили отпор.
«Атакующие были обнаружены расчетами беспилотных летательных аппаратов. Расчеты противотанковых ракетных комплексов „Корнет“ и „Штурм-С“ подразделений ВДВ, получив разведданные, заняли скрытые огневые позиции и открыли огонь по атакующей бронетехнике», — сказано в сообщении ведомства.
Российские бойцы уничтожили четыре танка, пять боевых машин пехоты (БМП) и более 20 украинских боевиков. К слову, радикалы бросили свои позиции, оставив погибших и раненых.
Россия продолжает проведение спецоперации на Украине с целью защиты мирного населения от неонацистов. К слову, союзные силы начали мощное наступление под Артемовском.
Ранее 5-tv.ru писал о том, где войска РФ взяли под контроль две господствующие высоты.