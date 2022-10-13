«Мне не хотелось жить»: Кушанашвили рассказал, как предал дружбу с Кудрявцевой

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По словам шоумена, он причастен к тому, что один из поклонников телеведущей избивал ее.

Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, как подставил свою коллегу Леру Кудрявцеву. О предательском инциденте он рассказал на платформе Premier.

Кушанашвили рассказал, что начал дружить с Кудрявцевой тридцать лет назад, в 1992 году, когда та пришла на пробы в программу «Партийная зона». По его словам, у девушки были ухажеры, и один из них по имени Дима чуть не заставил его «потерять лучшую подругу в жизни».

Мужчина сильно контролировал возлюбленную. Однажды он даже заставил ее вернуться из аэропорта, откуда она должна была улететь на фестиваль, домой и бросить телевидение. Однако позже ведущей удалось вернуться на работу, но на его условиях.

Тогда этот Дмитрий пригласил Кушанашвили в ресторан и предложил ему следить за Кудрявцевой за деньги. По словам телеведущего, тогда он «оказался продажной гнидой».

«Я, как ублюдочный агент, стал докладывать ему обо всех перемещениях Леры. Еще и врал, чтобы заработать больше. Временами мне не хотелось жить», — рассказал Отар.

По его словам, коллега стала приезжать на работу с синяками. В итоге за Кудрявцеву вступились, и ее ухажера избили. Тогда Дима рассказал о предательстве Кушанашвили. После этого Кудрявцева подошла к нему, прилюдно ударила и плюнула в лицо.

Через некоторое время теледива все же смогла простить своего коллегу. Ей якобы приснился сон, что если она этого не сделает, то с ними обоими произойдет что-то плохое. Ведущая обзывала предателя, но в итоге они помирились.

Кушанашвили задал себе вопрос: поступил бы он так же подло сейчас? С тоской в голосе он отметил, что не может с уверенностью ответить «нет», потому что деньги до сих пор играют большую роль в его жизни.

Как ранее писал 5-tv.ru, Отар Кушанашвили пригрозил стендап-комику Нурлану Сабурову. Он отметил, что юморист использует его же приемы.