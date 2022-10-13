Муж оказался не при чем? Немецкая свекровь призналась в расчленении россиянки Бауманн

Фото, видео: Instagram* @gde_nasha_katya; 5-tv.ru

Мать жертвы подозревает, что женщина просто решила защитить своего сына.

Свекровь убитой в Германии петербурженки Екатерины Бауманн призналась, что это она лишила жизни свою невестку. Очередное судебное заседание по делу состоялось накануне, 12 октября, там-то женщина и разоткровенничалась. До этого момента главным подозреваемым по делу был ее сын.

Как известно, инцидент произошел в феврале этого года, в маленьком немецком городке Бременхафен. В один прекрасный день девушка неожиданно для всех пропала, оставив дома свою пятилетнюю дочку. Ни родные, ни близкие были не в курсе, куда могла исчезнуть местная жительница с российскими корнями. И вот спустя месяц девушка нашлась.

Только уже мертвой и в расчлененном виде. Как в страшных детективах, ее тело все это время плавало в реке, пока его не вынесло на берег. В тот же день, когда обнаружили труп, арестовали супруга жертвы. Правда, на всех заседаниях он отрицал свою причастность к убийству жены. А накануне дело вообще приобрело неожиданный поворот — мать мужчины заявила, что все преступление совершила она, сообщает немецкое издание Buten un binnen. По версии женщины, та пришла в гости к невестке, та накинулась на нее с ножом, и свекровь в ответ задушила жертву.

Однако мать петербурженки Светлана Болгова не сомневается, что показания женщины — вранье. Об этом, по ее мнению, говорят и все собранные следствием доказательства. Потому женщина после суда отправилась домой, а не в камеру заключения, поделилась она в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Это она просто выгораживает своего сына, поэтому, как я понимаю, ни суд, ни полиция не поверили. По времени смерти она не могла находиться в этом доме. То что она рассказала, она подтвердила, что убийство действительно было совершено в доме, где жила дочь. А дальше ее и не арестовали, она была отправлена домой, и 2 или 3 ноября продолжится слушание», — отметила собеседница.

При этом, уверена она, мать ее зятя в убийстве замешана, но в качестве пособника. Вероятнее всего, она помогала сыну избавляться от трупа и отмывать дом после кровавой расправы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о деталях убийства 12-летней школьницы ее одноклассником.

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