У торговавшего военными билетами главврача в Петербурге изъяли миллион рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

По факту случившегося ведется большое разбирательство. Владимир Климчук уже прошел допрос.

Полиция задержала главного врача военкомата Петербурга Владимира Килимчука. По данным следствия, он брал взятки у военнообязанных.

Дело возбудили после проверки военных билетов с категорией «В» — оказалось, что многие обладатели этих документов страдали «одинаковыми» болезнями. Полицейские обыскали дом и служебный кабинет Килимчука. У него нашли и изъяли миллион рублей. Самого главврача сейчас допрашивают.

Ранее по этому делу задержали военкома Фрунзенского района Петербурга Александра Петрочука. Сообщается, что за свои услуги он просил 250 тысяч рублей.