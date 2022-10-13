ТОП-5 самых популярных болезней в мире: как предотвратить проблемы со здоровьем
В Минздраве рассказали о самых распространенных болезнях в мире
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
Здоровье — главная ценность человека, поэтому особенно важно соблюдать меры профилактики самых распространенных заболеваний.
Существуют болезни, способные серьезно отразиться на работе организма человека. Какие это диагнозы и как не допустить их развития, рассказал KP.RU.
Заболевания сердца и сосудов
Самым распространенным заболеванием в мире являются нарушения сердечно-сосудистой системы. Особенно часто такие болезни преследуют жителей мегаполисов. Постоянный стресс, темп жизни, вредные привычки — все это негативно отражается на работе организма. Так, после 40 лет у подавляющего большинства людей наблюдаются проблемы с сердцем.
Самыми распространенными причинами таких проблем являются:
1) повышенное артериальное давление;
2) увеличение количества холестерина;
3) курение.
Защитить человека от болезней сердца, помогут:
- здоровое питание;
- разумные физнагрузки;
- полноценный сон;
- отказ от вредных привычек.
В случае если проблемы с сердцем уже обнаружены, требуется следовать рекомендациям врача и своевременно принимать лекарственные препараты, чтобы избежать осложнений.
Онкологические заболевания
Другим самым распространенным заболеванием в мире является онкология. Рак не щадит никого, но все-таки есть люди, которым стоит беспокоиться в первую очередь.
Самыми распространенными причинами онкологии являются:
- курение;
- ожирение;
- злоупотребление алкоголем.
Стоит отметить, что избыточный вес повышает риск развития тринадцати видов рака.
Чтобы защитить свой организм от рака, требуется соблюдение следующих рекомендаций:
- Сбросить лишний вес. Обязательно с этим вопросом нужно обратиться к специалисту, так как причиной ожирения могут быть серьезные заболевания.
- Отказаться от вредных привычек.
- Не злоупотреблять загаром, так как солнечные лучи могут привести к агрессивному раку кожи — меланоме.
- Больше двигаться и заниматься спортом.
- Соблюдать правильное питание, не есть полуфабрикаты и фастфуд.
Также в профилактике рака большую роль играет прохождение онкоскринингов. Важно регулярно обследоваться, чтобы выявить рак на ранних стадиях. Тогда победить его будет проще. Пройди диагностику можно бесплатно по полису ОМС в районной поликлинике.
Диабет
Третье место среди самых распространенных заболеваний занимает диабет. Этот диагноз выявляют как у возрастных пациентов, так и у детей. Количество больных каждый год увеличивается. На фоне повышенного уровня глюкозы в крови, которая возникает у больных диабетом, поражаются и другие системы органов. Так, проблемы могут возникнуть с почками, сосудами. При данном заболевании растет угроза инфаркта и инсульта. Стоит отметить, что диабет — самая распространенная причина нетравматических ампутаций рук и ног.
Чтобы обезопасить себя от этого тяжелого заболевания, нужно:
- регулярно заниматься спортом, так как при активной работе мышц сжигается глюкоза и снижается ее уровень в крови;
- избавиться от лишнего веса;
- после сорока лет ежегодно проверять уровень глюкозы в крови. Тестирование можно пройти в рамках диспансеризации.
Психические расстройства
В последнее время среди распространенных заболеваний стали наблюдаться психические расстройства. Люди постоянно находятся в стрессе, что негативно сказывается на их психике и приводит к различным заболеваниям. Снизить тревожность можно самостоятельно, уделяя время и внимание хобби, спорту, чтению книг.
Если человек не может справиться с внутренними проблемами самостоятельно, то стоит обратиться к специалисту: психологу или психиатру.
Коронавирус
На сегодняшний день в топ самых распространенных заболеваний входит коронавирус. Главное средство защиты от ковида — вакцинация. Министерство здравоохранения рекомендует делать прививку раз в шесть месяцев после предыдущей вакцинации или перенесенной болезни.
Также стоит соблюдать и другие профилактические меры:
- обрабатывать руки (мыть их с мылом или пользоваться антисептиками;
- посещать общественные места в маске и регулярно ее менять
- избегать контактов с заболевшими.
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