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Специальная операция по денацификации и демилитаризации территорий Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается.

Войска России взяли под контроль две господствующие высоты в серой зоне у Кременной. Об этом сообщил глава представительства Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник, опубликовав пост в Telegram-канале.

«Наши военные в Кременной не только организовали мощную оборонительную систему, но и взяли под контроль господствующие высоты в серой зоне — Червонопоповку и Песчаное», — подчеркнул Мирошник.

Представитель ЛНР в числе прочего добавил, что обе дороги в Кременную также находятся под контролем союзных войск.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.