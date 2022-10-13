Войска РФ взяли под контроль две господствующие высоты в серой зоне у Кременной
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин
Специальная операция по денацификации и демилитаризации территорий Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается.
Войска России взяли под контроль две господствующие высоты в серой зоне у Кременной. Об этом сообщил глава представительства Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник, опубликовав пост в Telegram-канале.
«Наши военные в Кременной не только организовали мощную оборонительную систему, но и взяли под контроль господствующие высоты в серой зоне — Червонопоповку и Песчаное», — подчеркнул Мирошник.
Представитель ЛНР в числе прочего добавил, что обе дороги в Кременную также находятся под контролем союзных войск.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.