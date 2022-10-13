Бежавший от мобилизации Никита Пресняков оставил жену в России

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

Супруга наследника Пугачевой теперь надолго разлучена с возлюбленным. Но, похоже, ее это не сильно волнует.

В сети активно обсуждают вероятный побег внука певицы Аллы Пугачевой от мобилизации. Поклонники уверены, что артист спешно покинул Россию после получения повестки из военкомата и направился в Литву, оставив любимую супругу Алену Краснову в гордом одиночестве.

Как сообщило издание StarHit.ru, жена Преснякова-младшего не раскрывает подробностей о возлюбленном, что еще больше подогревает слухи о переезде вокалиста. При этом Краснова не сильно переживает из-за разлуки с мужем.

Издание отметило, что Алена вовсю развлекается в Подмосковье. В соцсетях появилось много ее снимков с вечеринки в честь для рождения одной из подруг. На мероприятии также присутствовали известные блогеры и артисты.

Вероятно, внук Аллы Борисовны не отказался бы побывать на подобном гулянии. Ранее он сообщал, что питает страсть к горячительным напиткам и посиделкам с друзьями. Исполнитель был уверен, что каждый человек периодически расслабляется с помощью алкоголя.

При этом молодой артист отдает себе отчет в действиях. Он понимает, что спиртные напитки приводят к разрушительным последствиям и могут стать причиной возникновения тяжелых заболеваний. Однако, звездный наследник уверен, что последствия обойдут его стороной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому Алла Пугачева оставила свою московскую недвижимость.