Группа «Россети» поддержала развитие межсистемного взаимодействия на восточном и южном направлениях

Фото: ПАО Россети

Важной задачей стало укрепление сотрудничества в инновационной сфере с Китаем, Индией и другими странами макрорегиона.

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин раскрыл подробности о первостепенных задачах компании для расширения международного сотрудничества в рамках сессии РЭН-2022, посвященной роли энергетики в формировании Большого Евразийского партнерства.

По его словам, интенсивное развитие стран Большой Евразии приводит к добавочным задачам для энергетической отрасли, в том числе в надежности и обеспечении растущего спроса на электроэнергию. Для решения этих вызовов нужно построить новые сетевые и генерирующие мощности. В подобной ситуации в первую очередь идет долгосрочное планирование развития энергосистем каждого государства.

«Для стабильного роста экономик государств Большой Евразии необходимы понятные и предсказуемые долгосрочные параметры стоимости и надежности поставок электроэнергии. Важную роль здесь играет усиление межсистемных связей стран, позволяющее осуществлять функции резервирования и аварийной взаимопомощи, способствующее расширению технологического сотрудничества», — сказал Рюмин.

ПАО Россети

В мероприятии также приняли участие Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, член Коллегии (Министр — Прим. ред.) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, Заместитель Министра нефтяной промышленности Исламской Республики Иран Ахмад Асадзадех, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Шафкат Али Хан, глава Системного оператора Федор Опадчий.

Стоит отметить, что за последнее время «Россети» сильно нарастила инвестиции в Южном и Дальневосточном федеральных округах РФ. Приличная часть мероприятий относится к развитию магистрального комплекса и выдаче мощности новой генерации.

ПАО Россети

При этом создан ряд проектов для расширения транспортных коридоров. Например, модернизация систем противоаварийного управления в сечении «Россия — Монголия», благодаря которой пропускная способность действующих ЛЭП увеличилась на 40% (почти до 350 МВт — Прим. ред.), без постройки новых энергообъектов.

Также Андрей Рюмин указал на широкие возможности для обмена опытом, обучения сотрудников, совместных проектов с компаниями государств, в которых энергосистемы исторически основаны на схожих с Россией стандартах. Например, как с Казахстаном и Узбекистаном. В том числе важной задачей стало укрепление сотрудничества в инновационной сфере с Китаем, Индией и другими странами макрорегиона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Россети» окажут содействие в подготовке Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.