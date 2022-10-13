Быстро и вкусно: рецепты для офисных работников от шефа Ивлева

Фото, видео: YouTube / IVLEV CHEF

Если ваш офисный холодильник забит продуктами, но вам кажется, что нечего перекусить, вот несколько рецептов, которые можно использовать.

Практически в каждом офисе есть собственная кухня с холодильником, куда все сотрудники складывают свою еду. Шеф-повар Константин Ивлев показал, что можно сделать из тех продуктов, которые обычно там хранятся. об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Хлебцы с сырным кремом, лососем и креветками

Ингредиенты

Хлебцы — четыре штуки

Творожный сыр — 120 граммов

Лосось холодного копчения — 20 граммов

Креветки в рассоле — 40 граммов

Огурец свежий — 40 граммов

Базилик зеленый — три грамма

Лук-сибулет — пять граммов

Приготовление

Творожный сыр выкладываем в отдельную миску, к нему добавляем мелко нарезанный базилик. Огурец нарезаем мелким кубиком. То же самое делаем с луком-сибулетом. Его можно заменить на обычный зеленый лук. Теперь хлебцы обмазываем тонким слоем сыра с зеленью, сверху посыпаем огурцом. Креветки кладем сверху. Главное, чтобы в итоге получилось все ровно. На второй хлебец тоже намазываем творожный сыр и кладем сверху. Берем остатки сыра с зеленью и обмазываем им весь получившейся бутерброд.

Сырные мешочки с разными начинками

Мешочек из сулугуни

Ингредиенты:

Сыр чечил — 10 граммов

Сыр сулугуни — два блина

Крем-чиз — 80 граммов

Лосось — 40 граммов

Базилик свежий — один грамм

Мешочек из ветчины

Ингредиенты:

Ветчина — 100 граммов

Базилик свежий — три грамма

Крем-чиз — 60 граммов

Сыр чечил — 10 граммов

Способ приготовления:

Снова нарезаем лук-сибулет и немного базилика. Также берем оставшуюся от первого рецепта рыбу и нарезаем ее. Всю эту смесь кладем на блин сыра сулугуни, собираем в мешочек и завязываем сыром чечил.

Теперь берем блин из ветчины. Здесь делаем все то же самое, что и с блином из сыра сулугуни.

Салат с авокадо, фруктами, креветками и соусом «Коктейль»

Ингредиенты:

Салат айсберг — 30 граммов

Компот из фруктов — 60 граммов

Авокадо — одна штука

Томаты — 40 граммов

Кетчуп — десять граммов

Майонез — 30 граммов

Креветки — 100 граммов

Лук-сибулет — пять граммов

Приготовление:

Берем остатки креветок из первого рецепта, кладем их в отдельную миску. Из компота выбираем смесь без жидкости и добавляем немного нарезанного кубиком томата. Салат нарезаем широкой соломкой или средним брусочком. теперь берем авокадо, разрезаем на две части и очищаем от кожуры и нарезаем. После открываем классический майонез и мешаем его с кетчупом. Его смешиваем с креветками, томатом, компотом и авокадо. Все! Вкусная офисная еда готова. приятного аппетита!

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