Лексус и Вован раскрыли: Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым

Пранкеры Лексус и Вован раскрыли причастность Киева к атакам на Крым в беседе с Кулебой

Фото: Zuma / ТАСС

Знаменитости ранее разыгрывали президента Украины и писательницу Джоан Роулинг.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал причастность Киева к атакам на Крым в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Запись можно найти в сети, дата беседы не указана. К слову, Кулеба назвал партнерами Украины США и Великобританию. Говоря об этической стороне вопроса, политик предпочитает разговаривать во время принятия пищи.

«Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что да, это мы. Что касается Крыма, то там ситуация немножечко другая», — сказал министр.

Он также указал, что крымский полуостров — это источник боезапасов для армии России на Украине, где находится самолетная база. Поэтому, по словам Кулебы, уничтожение крымских складов влияет на российскую боеспособность.

Глава внешнеполитического ведомства Незалежной уточнил, что контрнаступление боевиков готовили американцы и британцы. В этот раз пранкеры говорили, скрывшись за личностью бывшего посла США в России Майкла Макфола.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой пранк показали Лексус и Вован.