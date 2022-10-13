Украинские националисты самовольно оставляют позиции под Артемовском

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Противник деморализован, союзные силы и войска РФ продолжают освобождать территории.

Украинские боевики дезертируют из районов под Артемовском. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«По данным разведки, в районе населенного пункта Артемовск отмечаются факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими», — сообщил военный в Telegram-канале.

Он отметил, что основными причинами дезертирства являются низкое морально-психологическое состояние военнослужащих, огромные потери и потеря контакта с руководством. До этого были освобождены два населенных пункта на артемовском направлении. Кроме того, союзные силы выбили боевиков из крупного опорного пункта на юго-востоке города. Там были вещи противника, а стены здания исписаны нацистскими надписями, а также символикой.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Ее цель — снижение боевого потенциала Украины, а также ее демилитаризация и денацификация. Позже в РФ объявили частичную мобилизацию. По заявлению Минобороны, будет призвано 300 тысяч резервистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что потеряли боевики Украины.