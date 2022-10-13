А ей все мало: должен ли мужчина обижаться на корыстную женщину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tommy Seiter; 5-tv.ru

На финансовой почве распадается огромное количество браков, как и заключается. Есть деньги — есть отношения и наоборот. Обычно так считают девушки, а сильный пол называет их потребителями. Так ли это?

Женщина покоряет мужчину красотой, а мужчина женщину — кошельком. Корысть ли это или нормальная мотивация? На этот вопрос в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru ответил семейный психолог Александр Шахов.

Эксперт уверен, что настоящий мужчин не должен обижаться на женщину, которая любит деньги. С ее стороны это попытка обеспечить себе безопасное существование.

«Настоящий мужчина чувствует, что для любимой женщины не жалко никаких денег. Есть разные мужчины, которые мало зарабатывают, но если они любят женщину, буду работать на трех работах. Вы скажете, что только меркантильные женщины об этом думают. Нет, прежде всего мужчина, настоящий, нормальный, умный, понимает, что женщина думает не о себе, не о своих туфельках в первую очередь», — пояснил психолог.

Слабый пол, добавляет он, смотрит намного дальше. Выбирая партнера, она инстинктивно думает о детях. Сможет ли такой партнер прокормить всю семью — вот в чем вопрос.

«Для нее важно состояние безопасности, потому что женщина должна убедиться, что живет в безопасной пещере, где есть уютная занавеска на входе, что будет тепло, безопасно, еда, потому что женщина инстинктивно умает о детях. <…> Женщина чувствует себя спокойно, и настоящий мужчина это инстинктивно понимает», — сказал собеседник.

Он также подчеркнул, что нормальный мужчина будет трудиться на нескольких работах, лишь бы его жена и дети ни в чем не нуждались.

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