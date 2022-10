Фальшь или обожание? Карл III встретил оскандалившуюся Лиз Трасс со словами «О, дорогая»

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прибыла на официальный прием к королю страны Карлу III. Примечательно, что Его величество поприветствовал ее словами «Дорогая, о, дорогая». Об этом сообщило издание Sky News в своем Twitter, предоставив видео со встречей политика и монарха.

Такое обращение короля показалось многим британцам забавным. Под публикацией издания комментаторы стали обсуждать своеобразное приветствие Карла III. Большая часть из них уверена, что Монарх шутливо обратился к Трасс из-за веселящей атмосферы во время аудиенции, хотя на самом деле имеет противоположное мнение по поводу нового премьер-министра страны.

«Он (Карл III — Прим. ред), наверное, не может поверить, какой беспорядок она уже устроила!» — подметил юзер под псевдонимом Agentwooska.

«Скорее всего он, думает: кто, черт возьми, поставил тебя во главе?» — написал читатель с именем NJ.

