Фото, видео: МГБ ДНР

В Штабе территориальной обороны ДНР раскрыли детали дела.

Диверсионную группу с боевиками «Азова»* забросили в Мариуполь. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) со ссылкой на заявление пресс-офицера Министерства госбезопасности региона Михаила Попова.

«В ходе проведения оперативных мероприятий министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики получена информация о заброске на территорию республики диверсионной группы из числа украинской террористической организации «Азов», — раскрыли подробности дела в Штабе.

Отмечалось, что, по словам Попова, боевики планировали реализовать террористические акты, направленные и против мирного населения, и против местных властей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики обнаружили гранатометы, взрывчатки, а также боекомплекты к разному вооружению.

В настояще время стражи порядка занимаются поиском диверсантов. Все необходимые меры для их задержания уже приняты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на неонацистскую логику Киева в интервью Владимира Зеленского BBC.

* — запрещен в РФ.