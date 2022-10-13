«Хуже быть не может»: Лавров высмеял неготовность Байдена встречаться с Путиным

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Повлияет ли решение американского президента на мировую обстановку?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что заявления лидером Соединенных Штатов Джо Байдена о неготовности к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным не усложняют международную обстановку. Дело в том, что «хуже уже быть не может», считает Лавров.

До этого Сергей Лавров не исключал возможности встречи коллег на полях саммита G20, который пройдет в ноябре на острове Бали. Со слов министра, «если поступит предложение, то его готовы рассмотреть».

Накануне в Кремле заявили об отсутствии инициатив о встречах России и США на высшем уровне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал оставить «рассуждения о гипотетических переговорах» политологам.

«Насколько мне известно, ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив об организации двусторонних контактов на высшем уровне не было», — сказал Песков.

Тем временем, пока дряхлый и теряющий память американский президент выражает неготовность, на полях саммита в Астане Россия занимают ключевую роль. В нем принял участие и выступил президент РФ Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и почему Джо Байдена назвали Вашингтонским Альцгеймером.